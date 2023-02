Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt auf der BAB 7 durch Zeugenhinweis gestoppt

Hildesheim (ots)

Derneburg - (ede) Am 10.02.2023 konnte durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeugin eine Trunkenheitsfahrt auf der BAB 7 gestoppt werden. Gegen 14:40 Uhr meldete die Zeugin einen PKW BMW auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Derneburg. Dieser sollte mit deutlichen Schlangenlinien fahren und mehr als seinen eigenen Fahrstreifen benötigen. Zudem sei der PKW mehrfach fast mit der Außenschutzplanke kollidiert. Im weiteren Verlauf fuhr der PKW auf die Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde Ost und parkte dort im Bereich der PKW-Parkplätze. Die Zeugin beobachtete den PKW bis zum Eintreffen der Polizei. Hier konnte der 39-Jährige Fahrzeugführer aus Bremen durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim in seinem PKW ruhend angetroffen werden. Nicht nur der deutlich wahrnehmbare Alkoholgeruch und mehrere Bierdosen im Bereich der Mittelkonsole sprachen eine eindeutige Sprache - auch ein durchgeführter Alco-Test bestätigte mit einem Wert von 2,85 Promille den Verdacht der Zeugin. Bei dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell