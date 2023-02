POL-HI: Betrüger legen Senior mit falschem Gewinnversprechen herein

Hildesheim (ots) - NETTE (bf). Ein Brand in einem Einfamilienhaus im Bockenemer Ortsteil Nette erforderte am Abend des 09.02.2023 gegen 19:15 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche des Hauses aus. Ein aufmerksamer Spaziergänger hörte das Geräusch des ausgelösten Rauchwarnmelders aus dem Haus und informierte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, die ...

