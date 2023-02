POL-HI: Nachtrag zum Brand in Einfamilienhaus in Nette

Hildesheim (ots) - Harsum - (jb) Unbekannte beschmierten am 09.02.2023 eine Mauer in der Weststraße. Der 70x90 cm große Schriftzug wurde in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 13:30 Uhr aufgebracht. Hinweise zu den Verursachern erbittet die Polizei unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Sarstedt Telefon: 05066 / 985-0 ...

mehr