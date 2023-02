Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht an der B 1 -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/Hoheneggelsen (hep): Am Freitag, den 10.02.2023, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße an der B 1 nahe einer Bäckereifiliale. Der schwarze Pkw BMW einer 30-jährigen aus Laatzen wurde in einer Parkbucht neben dem Café abgestellt. Ein zur Zeit unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren ihren linken Außenspiegel und beschädigte ihn. Der entstandene Schaden dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können , werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell