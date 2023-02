Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 10.02.-12.02.2023

Hildesheim (ots)

(hos) Diebstahl eines E-Bikes und eines Kleinkraftrades aus einer Garage

In der Zeit vom 07.02.2023 um 15:00 Uhr bis zum 11.02.2023 um 15:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter ein E-Bike, sowie ein Kleinkraftrad, aus einer Garage in der Straße Am Bahndamm in 31036 Eime entwendet.

Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 zu melden.

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen

Am Samstag und Sonntag wurden auf der Bundesstraße 3, im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 11 Verstöße festgestellt werden.

Der schnellste Fahrzeugführer wurde bei erlaubten 70 km/h mit 98 km/h vorwerfbar gemessen. In diesem Fall hat der Betroffene ein Bußgeld von 150 Euro und einen Punkt in Flensburg zu erwarten.

