Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen OT Helmighausen - Sachbeschädigung an Zaun

Zwischen Sonntag, 12. Februar 2023, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 15. Februar 2023, 13.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Steingarten den Wildzaun eines 54-jährigen Anwohners. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Garrel - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 15. Februar 2023, wurde gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße eine 26-jährige Garrelerin auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. Der 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 17.00 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann aus Garrel auf dem Gehweg entlang der Varrelbuscher Straße auf einem ebenfalls unversicherten E-Scooter angetroffen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Garrel - Tuning

Am Mittwoch, 15. Februar 2023, wurde gegen 14.00 Uhr in der Hauptstraße eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Großenkneten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass aufgrund vorgenommener Veränderungen an der Abgasanlage ihres Fahrzeugs die Betriebserlaubnis erloschen war. Zudem konnte sie keinen Nachweis über die an ihrem PKW angebrachte Sonderbereifung vorlegen. Gegen die 26-Jährige wurde ein Verfahren eingeleitet.

Schneiderkrug - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 14. Februar 2023, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 15. Februar 2023, 09.00 Uhr, bog ein bislang unbekannter LKW-Fahrer einer blauen Zugmaschine von der Bundesstraße B69 kommend nach links in die Sülzbührener Straße ab. Hierbei überfuhr er die Verkehrsinsel und zerstörte die dortige Ampelanlage und ein Verkehrszeichen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 10000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 15. Februar 2023, kam um 10.30 Uhr auf der Bundesstraße B72 ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus Großenkneten aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke, bevor er in der Berme zum Stehen kam. Es entstand Sachsachaden an der Sattelzugmaschine, dem Anhänger und der Leitplanke in Höhe von insgesamt 12000 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 15. Februar 2023, kam es um 13.20 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Bulgarien befuhr mit seinem mit Altkleidern beladenen Sattelzug die B213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Lastrup. In Höhe der Ortschaft Kneheim geriet er aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch sein Auflieger mit Planenverdeck in den dortigen Graben kippte. Hierdurch riss die Plane des Aufliegers, wodurch sich die darin befindlichen Altkleidersäcke im Garten eines Anwohners verteilten. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde durch die Straßenmeisterei Löningen die Unfallstelle gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die Sattelzugmaschine musste abgeschleppt werden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell