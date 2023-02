Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl von Baustelle

Zwischen Montag, den 16.Januar 2023, gegen 17.00 Uhr, und Dienstag, den 17.Januar 2023, um 07.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter diverse Meter Kabel von einer Baustelle an der Hauptstraße entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe OT Neuscharrel - Einbruch in Garage

Zwischen Dienstag, den 14.Februar 2023, gegen 19.00 Uhr, und Mittwoch, den 15.Februar 2023, um 09.55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage an der Alten Hauptstraße ein und entwendeten ein schwarzes E-Bike der Marke Kettler, Modell Quadriga CX 10 sowie diverse Lebensmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe OT Neuscharrel - Einbruch in PKW

Zwischen Dienstag, den 14.Februar 2023, gegen 22.30 Uhr, und Mittwoch, den 15. Februar 2023, um 09.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen unter einem Carport in der Gartenstraße geparkten blauen AUDI A6 ein und entwendeten neben Bargeld eine Zigarettenschachtel und einen USB-Adapter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Urkundenfälschung

Am Mittwoch, 15. Februar 2023, wurde um 07.55 Uhr in der Europastraße ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus dem Saterland einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass an seinem Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die nicht für den genutzten PKW bestimmt waren. Dem 42-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Saterland - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, den 13. Februar 2023, zwischen 06.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Motorhaube eines gelben PKW Peugeot. Der Peugeot war zur Tatzeit in der Straße Sonnenau geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, den 04. Februar 2023, gegen 22.00 Uhr, und Montag, den 13. Februar 2023, um 06.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich mit seiner Anhängerkupplung gegen die Hauswand des dortigen Discounters und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

