POL-PPKO: Kleinkraftrad entwendet

Koblenz (ots) - Am Dienstag, 17.01.23, kollidierte eine Pkw-Fahrerin gegen 07.50 Uhr beim Abbiegen auf ein Schulgelände in der Kurfürst-Schönborn-Straße in Koblenz mit einem 6-jährigen Kind, das zu Fuß unterwegs war. Dem Anschein nach wurde der Junge hierbei nur leicht verletzt, kam aber zwecks Ausschluss weiterer Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle ...

