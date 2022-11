Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 11.11.-13.11.2022

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht: -Jever- Vermutlich in der Nacht zum 12.11.2022 ereignete sich in Jever in der Schlosserstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw erheblich beschädigt wurde. Das Fahrzeug war zur Unfallzeit am rechten Fahrbahnrand abgestellt, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug die gesamte Fahrerseite touchierte und erheblich beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Diebstahl von Elektrowerkzeugen aus Neubau: -Jever- Aus dem Keller des im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus an der Gudrunstraße wurden in der Zeit vom 10.11.22 bis zum 11.11.22 mehrere Gartengeräte in Form eines akkubetriebenen Rasenmähers, einer Heckenschere und einer Kettensäge entwendet. Brand einer Garage: -Jever- Am 12.11.2022 um 19:40 Uhr wird über die Leistelle der Feuewehr der Brand einer Garage in der Mitscherlichstraße in Jever mitgeteilt. Vor Ort stellt sich heraus, dass es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Ladegerät zu einer Brandentwicklung in dem Gebäude kam. Es entsteht lediglich Gebäudeschaden, Personen werden glücklicherweise nicht verletzt. Sachbeschädigungen durch Graffiti an Pkw: -Jever- Im Bereich der Mozartstraße wurden, vermutlich in der Nacht vom 12.11.2022 auf den 13.11.2022, mehrere geparkte Pkw sowie ein Blechschild durch Graffiti-Schmierereien versehen. Dabei wurde in einem Fall der Lack durch goldbraune Lackfarbe verwendet. Körperverletzung vor der Diskothek TWISTER DANCE: -Sande- Am 13.11.2022, vermutlich gg. 04:00 Uhr, gerieten auf dem Parkplatz des TWISTER DANCE in Sande zwei Personengruppen von Heranwachsenden in einen handfesten Streit. Dabei soll u.a. ein 20- jähriger am Boden liegend durch Tritte und Schläge im Gesicht verletzt worden sein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen, die Hinweise zu den o.a. Vorfällen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Tel: 0446192110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell