Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 11.11.-13.11.2022

Wilhelmshaven (ots)

Kelllereinbrüche In der Zeit von Mittwoch bis Sonntag wurden im Ortsteil Bant, u.a. in der Mellum-, Goethe-, Oldeooge- und Börsenstraße diverse Kellerverschläge aufgebrochen. Durch die Polizei wurden mehr als 20 Taten aufgenommen. In den meisten Fällen wurde nichts entwendet. Einbruch in Friseursalon In der Nacht zu Samstag verschaffte man sich in der Marktstraße gewaltsam Zutritt zum Geschäft. Diebesgut wurde nicht erlangt. Einbruch in Wohnung In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde in der Oldeoogestraße in eine Wohnung eingebrochen. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Trunkenheit im Verkehr Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte in der Nacht zu Sonntag ein 53-jähriger Autofahrer in der Freiligrathstraße angetroffen werden, der unter Alkoholeinfluss stand. Zuvor war er mit seinem Auto über eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei war einer seiner Reifen geplatzt. Ein Test ergab einen Wert von Atemalkoholwert von 0,86 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

