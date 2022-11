Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Warnhinweis - ausgelegte "Giftköder"

Jever (ots)

Mehrere Hundehalter meldeten der Polizei Jever, dass im Bereich des Gewerbegebietes Leeghamm/Schurfenser Weg in Jever ihre Hunde etwas gefressen oder aufgenommen haben, was im Anschluss zu Vergiftungserscheinungen führte. Da aufgrund der Schilderungen ein absichtliches Auslegen von "Giftködern" nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden polizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Das Polizeikommissariat Jever warnt ausdrücklich davor, die eigenen Tiere in dem besagten Bereich frei laufen zu lassen. Da Vergiftungen bei Hunden schnell ein lebensbedrohliches Ausmaß für die Tiere erreichen können, sollte im Zweifel schnellstmöglich ein Tierarzt zu Rate gezogen werden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Jever - Tel.Nr.: 04461-92110.

