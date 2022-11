Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeiliches Fazit zum 338. Zeteler Markt

Zetel (ots)

Der 338. Zeteler Markt verlief in Betrachtung aller Festtage aus polizeilicher Sicht vergleichsweise ruhig. Das Traditionsvolksfest erfreute sich bei teilweise wechselhaftem Wetter regen Zulaufs. Am Eröffnungstag wurden lediglich wenige Rohheitsdelikte bekannt und polizeilich bearbeitet. Der Mittwoch, welcher als Hauptfesttag sowie aus polizeilicher Sicht einsatzstärkster Festtag gilt, wurde durch Polizeikräfte in Dauerpräsenz begleitet. Hier kam es zu diversen volksfesttypischen Delikten, bei denen übermäßiger Alkoholkonsum in der Mehrzahl eine Rolle spielte.

