Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw

Rees (ots)

Am Dienstag (11. Oktober 2022) gegen 17:00 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Rees mit ihrem grauen Kia Sportage die Straße Vor dem Delltor in Richtung Florastraße. An der Kreuzung mit dem Carl-Kempkes Weg rannte ein Jugendlicher in Richtung Busbahnhof über die Fahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Der Jugendliche stürzte zu Boden, woraufhin die Fahrzeugführerin ihn mehrfach fragte, ob er verletzt sei, was aber verneint wurde. Dann rannte der Junge zum Bus und stieg in die Linie SB 58 ein. Der Jugendliche war etwa 14-16 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und hatte dunkelblondes, kurzes Haar. Er hatte ein europäisches Aussehen, sprach akzentfreies Deutsch und war mit einer dunklen, kurzen Trainingshose und einem dunklen Trainings-Shirt bekleidet. Im Frontbereich des Kia entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem am Unfall beteiligten Jugendlichen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell