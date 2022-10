Kalkar (ots) - Am 11.10.22, gegen 17:30 Uhr, kam es in Kalkar-Hönnepel an der Kreuzung Zum Wisseler See/Waysche Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus Kalkar befuhr mit seinem Pkw die Waysche Straße aus Richtung Kalkar kommend in Fahrtrichtung Hönnepel. An der Kreuzung mit der Straße Zum Wisseler See wollte er diese überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines ...

mehr