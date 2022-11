Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 11.11.-13.11.2022

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Kfz Varel - In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 19.30 und 02:05 Uhr wurden in der Amselstraße in Varel die Reifen eines dort geparkten, weißen SUV durch bislang unbekannte Täter zerstochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Diebstahl eines Pkw Varel - In der Zeit vom 11.11.2022, 22:00 Uhr, bis zum 12.11.2022, 16:00 Uhr, wurde in der Langen Straße in Varel durch bislang unbekannte Täter ein Pkw entwendet. Der Pkw, ein blauer VW Fox, konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden. Sachbeschädigung Varel - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Verglasung des Unterstandes einer Bushaltestelle an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße beschädigt. Wer für die Beschädigung verantwortlich ist und wie sie entstanden ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den o.a. Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell