POL-CE: Nienhagen - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zu Dienstag (23.08.2022) brachen unbekannte Täter in den Bäckereibereich eines Supermarktes in der Straße "Am Klosterhof" ein. Sie warfen einen Gullydeckel in die Scheibe und gelangten in das Gebäudeinnere.

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter Telefon 05144/945460.

