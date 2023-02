Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldungen für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Februar 2023, gegen 16.30 Uhr, befand sich eine 45-jährige Frau aus Garrel in einer Fleischerei in der Hauptstraße, Ecke Von-Galen-Straße, um dort Einkäufe zu tätigen. Als sie mit ihrem grauen OPEL Zafira Tourer die Örtlichkeit verlassen wollte, streifte sie vermutlich einen blauen PKW. Denn Zuhause stellte sie blaue Lackanhaftungen an ihrem Fahrzeug fest und wandte sich umgehend an die Polizei, um den Schaden zu melden. Personen, die im genannten Zeitraum ihr blaues Fahrzeug ebenfalls im Bereich Hauptstraße/von-Galen-Straße abgestellt hatten und entsprechende Beschädigungen an der Fahrzeugseite feststellen, werden gebeten, sich an die Polizei Garrel unter (04474) 939420 zu wenden.

Cloppenburg - Schulwegüberwachung

Am Donnerstag, 16. Februar 2023, von 7.30 bis 8.15 Uhr, hat die Polizei im Bereich des Einbahnwegs, an der dortigen Schule und dem Kindergarten, eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Im Fokus stand hier insbesondere die richtige Sicherung der mitfahrenden Kinder in den Fahrzeugen.

Insgesamt mussten die Polizeibeamten diesmal 15 Verstöße feststellen. In den meisten Fällen waren die Kinder zwar angegurtet, jedoch ohne Kindersitz unterwegs. Die betroffenen Eltern waren insgesamt sehr einsichtig.

Positives Feedback für die Kontrolle bekamen die Polizisten von Eltern und Lehrern. Die Polizei wird auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durchführen.

