Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15. Februar 2023, 13.00 Uhr und Donnerstag, 16. Februar 2023, 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen eines VW Polo, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Lankumer Ring in einer Parkbucht vor einem dortigen Haus stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Landkreis Cloppenburg - Erfolgreiche Betrüger

Am Mittwoch, 15. Februar 2023, waren Betrüger leider erneut erfolgreich. Eine 64-jährige Frau aus dem Landkreis Cloppenburg erhielt von einem Betrüger eine WhatsApp-Nachricht, der sich als Tochter ausgegeben hatte. Diese angebliche Tochter gab an, dass ihr Mobiltelefon defekt sei. Im weiteren Verlauf kam es zur Überweisung einer Rechnung in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags auf ein ausländisches Konto.

Wie man sich vor diesen Betrügern schützen kann, können Sie hier nachlesen: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Bitte sprechen Sie auch mit Freunden und Angehörigen darüber.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 16. Februar 2023, um 17.33 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest lieferte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Falschfahrerin auf der B72

Am Freitag, 17. Februar 2023, gegen 1.43 Uhr, wurde der Polizei ein Geisterfahrer auf der Bundesstraße 72 zwischen Industriezubringer und Emstek-West gemeldet. Als die Polizei kurz darauf eintraf, war es couragierten Zeugen bereits gelungen, die Autofahrerin zum Anhalten zu bewegen. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Einsatzes wurde eine Verkehrswarnung herausgegeben.

Emstek - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 16. Februar 2023, um 23.45 Uhr, fuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Cappeln auf der Hesselnfelder Straße und bog nach rechts auf die Alte Bundesstraße in Richtung Cloppenburg ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem 23-jährigen Autofahrer aus Cloppenburg, welcher die Alte Bundesstraße in Richtung Cloppenburg befuhr. Die 24-jährige Frau und der 23-jährige Mann wurden leicht verletzt.

