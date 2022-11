Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen - Polizei Edenkoben sucht BMW-Fahrer

Böbingen (ots)

Die Polizei Edenkoben sucht den Fahrer eines schwarzen BMW, der am Samstagnachmittag (26.11.2022, 16.11 Uhr) zusammen mit einem Beifahrer auf einer Rollrasenfläche in der Straße "In den Feldern" sog. Donuts drehte und dabei einen Sachschaden von 1000.- Euro verursachte. Zuvor montierte der Fahrer die Kennzeichen seines Fahrzeugs ab, um unerkannt seinem Beifahrer sein Fahrkönnen zu demonstrieren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell