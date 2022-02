Polizei Mettmann

POL-ME: Diebes-Duo wird gleich zweimal gefasst: Vorführung beim Haftrichter - Hilden - 2202121

Mettmann

Am Donnerstag (24. Februar 2022) hat die Polizei in Hilden gleich zweimal ein und dasselbe Diebes-Duo auf frischer Tat gefasst. Die beiden Männer sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 13:25 Uhr hatten zwei Männer aus den Auslagen in einem Euro-Shop an der Mittelstraße in Hilden diverse Gegenstände (Kleidungsstücke, Drogerieartikel) genommen und waren damit an der Kasse vorbei nach draußen gelaufen. Mitarbeiter des Marktes alarmierten daraufhin die Polizei, welche schnell am Einsatzort war.

Tatsächlich konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten die beiden Tatverdächtigen in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihrer anschließenden Durchsuchung stellten die Polizistinnen und Polizisten nicht nur das Diebesgut aus dem Euro-Shop sicher, sondern auch noch mehrere neuwertige Smartphones, über 400 Euro Bargeld und weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Die Konsequenzen für die beiden bereits einschlägig wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getretenen 19 und 37 Jahre alten Männer: Sie wurden zur Wache gebracht, wo sie nicht nur erneut erkennungsdienstlich behandelt wurden, sondern wo auch weitere Strafverfahren gegen sie eingeleitet wurden. Anschließend durften sie die Wache wegen fehlender Haftgründe wieder verlassen.

Nur gerade einmal zwanzig Minuten später, gegen 15:10 Uhr, wurde die Polizei dann erneut wegen eines Diebstahlsdeliktes in der Hildener Innenstadt alarmiert. Zwei bis dato noch unbekannte Männer hatten einer Radfahrerin, welche an einer roten Ampel an der Klotzstraße gewartet hatte, die Handtasche entwendet. Aufgrund der sehr detaillierten Beschreibung von couragierten Zeugen, welche die beiden Täter verfolgt hatten, ergab sich für die Polizei sehr schnell der Verdacht, dass es sich bei den beiden Handtaschenräubern um die soeben erst aus der Wache entlassenen Ladendiebe handelte.

Dank der Aussagen der Zeugen konnten die Polizeibeamten nicht nur die von den Tätern auf ihrer Flucht weggeworfene Handtasche auffinden, sondern wenig später auch die beiden Tatverdächtigen selbst. Erneut wurden die beiden festgenommen und zur Wache gebracht - wo abermals entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden.

Dieses Mal durften die Tatverdächtigen die Wache jedoch nicht wieder verlassen. Sie mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Sie sollen noch am heutigen Freitag (25. Februar 2022) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell