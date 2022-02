Polizei Mettmann

POL-ME: Ausländerfeindliche Beleidigung im Supermarkt - Velbert - 2202120

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Donnerstag (24. Februar 2022) in Velbert einen 20-jährigen Velberter mit Migrationshintergrund ausländerfeindlich beleidigt und leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Das war nach aktuellem Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 14.30 Uhr befand sich ein 20-jähriger Velberter mit Migrationshintergrund im Kassenbereich eines Supermarktes an der Friedrichstraße in Velbert-Mitte. Vor ihm befand sich ein unbekannter Mann an der Kasse, der mit der Kassiererin in Streit geraten war. Als der 20-Jährige den Mann ansprach, wurde er von diesem ausländerfeindlich beleidigt. Der Unbekannte verletzte den 20-Jährigen zudem leicht am Arm mit seinem Einkaufswagen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50 Jahre alt - osteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 1,80 m groß - normale Figur - seitlicher grauer Haarkranz - trug eine Brille - sprach akzentfrei Deutsch

Die Polizei in Velbert bittet um Hinweise und fragt: Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet und kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Die Wache in Velbert ist unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

