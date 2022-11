Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleisweiler - Tageswohnungseinbruch

Gleisweiler (ots)

Zwischen 16 Uhr und 20 Uhr sind am Samstag (26.11.2022) unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Anwesen in der Kronstraße eingestiegen. Anschließend haben sie mehrere Schränke durchsucht und Bargeld entwendet. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen. Die Polizei appelliert: Schließen Sie ihre Wohnungstür auch bei kurzzeitigem Verlassen immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht nur ins Schloss fallen. Auch Keller- und Speichertüren sollten stets verschlossen sein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Anwesen auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt.

