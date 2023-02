Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe/ Augustendorf - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort In der Zeit zwischen 24.02.23, 22 Uhr bis 25.02.23, 08 Uhr kam es an der Dorfstraße in Augustendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Dorfstraße mit einem Pkw von Thüle kommend in Richtung Augustendorf. In Höhe der Hausnummer 33b ...

mehr