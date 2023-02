Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 17.02.2023, gegen 07.20 Uhr befuhr ein 19- jähriger Hagener mit seinem Mofa die Straße am Sinnerhoop in Gevelsberg. In einem Kurvenbereich rutschte der 19 Jährige mit seinem Mofa weg, stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

