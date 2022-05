Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Biberach, Wangen, Ulm - Einbrecher machen Beute

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in der Region ein.

Ulm (ots)

(BC) Zwischen Samstag und Sonntag trieb ein Einbrecher in Biberach-Rißegg sein Unwesen. Im Ringweg brach er eine Holztür zu einer Garage auf und betrat das Innere. Dort suchte er nach Brauchbarem. Der Täter machte eine Motorsäge und ein Stromaggregat zu seiner Beute und flüchtete damit.

(GP) Zeugen bemerkten am Samstag eine aufgehebelte Kellertür an dem unbewohnten Haus in der Ostlandstraße in Wangen. Zehn Tage zuvor war die Tür noch in Ordnung. Die Täter müssen demnach zwischen dem 18.5. und dem 28.5.22 eingestiegen sein. Ob sie Beute machten ist noch unklar. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren.

(UL) In ein Kellerabteil gelangte ein Unbekannter zwischen Donnerstag 16 Uhr und Samstag 13 Uhr. Der Einbrecher verschaffte sich auf unbekannte Weise Zutritt in das Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße. Im Keller brach er ein Abteil auf. Dort standen zwei Reisekoffer mit Bekleidung. Die nahm der Unbekannte mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

++++1044159 1037619 1038591

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell