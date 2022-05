Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Bei Auffahrunfall drei Personen verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 39-Jähriger am Montag auf der B30 bei Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Ein 39-Jährige fuhr mit seinem Renault Kangoo in Richtung Biberach. Zwischen den Anschlussstellen Wiblingen und Donaustetten war vor ihm ein 30-Jähriger mit seinem Renault Clio unterwegs. Den hatte der 34-Jährige wohl übersehen und fuhr in das Heck des Clio. Durch den heftigen Aufprall wurde der Clio von der Straße geschleudert und kam ca. sechs Meter abseits der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen. Im Clio wurde der 30-Jährige Fahrer und dessen 27-Jährige Mitfahrerin verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher trug durch die Kollision Verletzungen davon. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun den genauen Unfallhergang. Auf den 39-Jährigen kommt eine Anzeige zu. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen auf der B30. Der Verkehr konnte nur ein einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 0.15 Uhr war das Trümmerfeld beseitigt und die Unfallstelle geräumt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht (halber Tachoabstand). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++1034633

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell