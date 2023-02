Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 26.02.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 24.02.2023, gegen 12:10 Uhr, kam es in Vechta auf dem Parkplatz hinter dem alten Rathaus (Bürgermeister-Kühling-Platz) zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie eine unbekannte Fahrzeugführerin eines Kleinwagens beim rückwärts Ausparken ein anderes, geparktes Auto touchiert hat. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-9430 zu melden, um weitere sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall zu machen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 24.02.2023, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger aus Großenkneten mit seinem PKW Audi die Rechterfelder Straße. Auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes konnte er angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 26.02.2023, gegen 04:05 Uhr, befuhr ein 25-jähriger aus Glandorf mit seinem PKW den Visbeker Damm. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 25-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfall

Am Samstag, 25.02.2023, um 21.50 Uhr, befuhr eine 39-jährige aus Steinfeld mit ihrem PKW Skoda die Lehmder Straße. Dort kam sie auf eisglatter Fahrbahn im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Durch den Unfall wurde die 39-jährige zum Glück unverletzt. Am PKW entstand Schaden in Höhe von 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell