Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Hochwertige Akku-Batterien von Hanauer Bahngelände gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen -

Hanau (ots)

Unbekannte Täter haben vom Gelände der Deutschen Bahn AG in der Auheimerstraße in Hanau einen Hochhubwagen und insgesamt 30 Akkuzellbatterien im Gesamtwert von rund 8000 Euro entwendet. Mitarbeiter der Bahn hatten den Diebstahl am Mittwochmorgen festgestellt und die Bundespolizei verständigt. Nachdem die Beamten den Schaden vor Ort aufgenommen hatten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Hierzu sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachten gemacht haben, die in Verbindung zu dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell