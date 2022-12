BPOL-F: Kupferkabel gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main (ots) - Einer 22-jährigen Reisenden wurde am Samstagmittag in einem ICE, kurz vor Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof eine Kameraausrüstung im Wert von etwa 12.000 Euro gestohlen. Wie die Frau bei der Bundespolizei angab, hatte sie ihre zwei Digitalkameras der Marke "Sony" mit zwei Sigma-Objektiven und umfangreiches technisches Zubehör in einem Rucksack in der Gepäckablage abgelegt. Als den Zug ...

