Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 25./26.02.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Augustendorf - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort In der Zeit zwischen 24.02.23, 22 Uhr bis 25.02.23, 08 Uhr kam es an der Dorfstraße in Augustendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Dorfstraße mit einem Pkw von Thüle kommend in Richtung Augustendorf. In Höhe der Hausnummer 33b kam dieser aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete im Vorgarten. Dabei wurden der Vorgarten und zwei Bäume an der Hofeinfahrt beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93160 entgegen. Friesoythe - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Parkplatzunfall Am 25.02.23, gegen 15:55 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des TEDI-Marktes an der Barßeler Straße ein Parkplatzunfall. Eine bislang unbekannte Person parkte mit einem Pkw aus der Parklücke aus. Dabei wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93160 entgegen.

