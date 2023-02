Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 24./25.02.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Ramsloh - Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am 25.02.2023, gegen 00:25h, befuhr ein 34-jähriger Saterländer, mit seinem Pkw Mercedes, die Hauptstraße in 26683 Saterland / OT Ramsloh. Hier wurde er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellen die eingesetzten Beamten fest, dass der 34-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin steht er deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den 34-jährigen erwarten nun Strafverfahren aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Barßel -Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 25.02.2023, gegen 01:10h, befuhr ein 59-jähriger Barßeler, mit seinem Pkw Opel, die Lange Straße in 26676 Barßel, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 1,83 Promille. Dem 59-jährigen wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird beschlagnahmt. Den 59-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr.

