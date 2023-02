Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 24./25.02.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl aus Stallgebäude In der Zeit von Donnerstag, 23.02.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 24.02.2023, 09:00 Uhr wurde ein Laubbläser aus einem Stallgebäude an der Straße "Zum Baumweg" in Garrel entwendet. Die Täter gelangten dabei durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäudeinnere. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Garrel - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am 24.02.2023 gegen 19:35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg in der Pfarrer-Landgraf-Straße einen 25jährigen Fahrzeugführer aus Garrel. Anhand eines Drogenvortests konnte eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Zudem wurde im Fahrzeug eine Kleinstmenge Betäubungsmittel aufgefunden. Von dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 24.02.2023, um 09:50 Uhr ereignete sich in Cloppenburg auf der Fritz-Reuter-Straße ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 42jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg beabsichtigte von der Fritz-Reuter-Straße kommend nach links in die Sevelter Straße abzubiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten, entgegenkommenden PKW eines 60jährigen aus Cloppenburg. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde 02 leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 24.02.2023, um 17:15 Uhr ereignete sich in Cloppenburg auf der Resthauser Straße ein weiterer Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 59jähriger Fahrzeugführer aus Emstek fuhr mit seinem PKW vom Ambührener Weg kommend auf die Resthauser Straße auf. Dabei übersah er den PKW einer von links kommenden, bevorrechtigten 37jährigen aus Molbergen. Bei dem Zusammenstoß wurde die PKW Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 11000 Euro beziffert.

