Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Geldbörsendiebstähle

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, kam es um 11.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Oldenburger Straße zum Diebstahl einer blauen MARCO POLO Geldbörse samt Inhalt. Eine 60-Jährige Frau aus Vechta hielt sich gerade für Einkäufe in dem Lebensmittelmarkt auf, als sie von einer ihr unbekannten männlichen Person abgelenkt wurde. Diese Gelegenheit muss ein anderer, bislang unbekannter Täter genutzt haben, um ihr die Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche zu entwenden. Die Geldbörse wurde wenig später im Geschäft aufgefunden. Bis auf das Bargeld waren alle darin befindlichen Dokumente und Karten noch vorhanden. Der Mann, der die Dame ablenkte, wurde wie folgt beschrieben: - ca. 50 Jahre alt - etwa 175 cm groß - Kräftige Statur - Rundliches Gesicht - Kurz geschorenen dunkle Haare - Akzent

Zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr kam es dann in einem Verbrauchermarkt im Falkenweg zu einem ähnlich gelagerten Fall: Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse samt Inhalt einer 80-jährigen Frau aus Vechta aus ihrer Handtasche, während sie im Markt ihre Einkäufe tätigte. Nach Auskunft der Dame war sie von einem "großen, kräftigen Mann" am Gemüsestand um Hilfe gebeten worden. Kurze Zeit später stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

