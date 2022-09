Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Leicht verletzter Krad-Fahrer nach Auffahrunfall mit PKW

Dormagen (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12:40 Uhr, kam es in Dormagen an der Einmündung der Schlesierstraße in die Neusser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein Krad-Fahrer befand sich hinter dem PKW und bremste ebenfalls. Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist dieser vermutlich nicht schnell genug zum Stehen gekommen. Er fuhr dem PKW auf und stürzte dabei von seinem Krad. Nach dem Sturz wurde der Fahrer leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Herbst kommt es witterungsbedingt oft zu Unfällen. Besondere Vorsicht ist bei Nässe geboten! Durch Laub und Nässe entstehen rutschige Fahrbahnen, welche vermehrt zu Unfällen beitragen können.

Fahren Sie langsam und kommen Sie gesund an Ihr Ziel!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell