POL-NOM: Postfahrzeug überrollt einen Stromverteilerkasten

Bad Gandersheim (ots) - Am Plan, in der Zeit vom 17.03.2022, 15:30 Uhr, bis zum 18.03.2022, 07:00 Uhr In dem oben genannten Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer durch den Innenstadtbereich von Bad Gandersheim. In der Straße 'Am Plan' touchierte dieser aus bislang unbekannter Ursache einen Bauzaun an dem dortigen Spielplatz und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne schadensregulierende ...

