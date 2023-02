Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, befuhr gegen 15.15 Uhr ein 31-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem E-Scooter die Barßeler Straße, obwohl für den Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 23.Februar 2023, gegen 07.35 Uhr, befuhr eine 34-jähriger Friesoyther mit seinem PKW den Grünen Hof in Richtung stadteinwärts. Als er nach rechts auf ein dortiges Tankstellengelände abbiegen wollte, übersah er einen 12-jährigen Friesoyther, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in Richtung stadtauswärts fuhr und kollidierte mit diesem. Der 12-jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 23.Februar 2023, gegen 07.25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Saterländer mit seinem PKW den Barselkeweg in Richtung Scharrel. Als er in die Straße Am Ostermoor abbiegen wollte, übersah er einen 52-jährigen Saterländer, der mit seinem Pedelec den Radweg in Richtung Scharrel befuhr und kollidierte mit diesem. Der 52-jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

