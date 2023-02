Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach räuberischem Schokoladen-Diebstahl

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, kam es um 12.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Münsterstraße zu einem Ladendiebstahl: Ein bislang unbekannter Junge versuchte, mehrere Tafeln Schokolade zu entwenden. Als er im Eingangsbereich durch die Ladendetektivin angesprochen und festgehalten wurde, verhielt er sich ihr gegenüber frech und respektlos. Er beleidigte sie, stieß sie kräftig in die Auslage und verließ das Geschäft dann fluchtartig mit einem Teil seiner Beute. Der Junge konnte wie folgt beschrieben werden: -kindliches Erscheinungsbild, -geschätztes Alter 12 bis 14 Jahre, -ca. 155 bis 160 cm groß, -gelockte schwarze Haare, -bekleidet mit einer weiß-schwarzen Camouflage-Hose und einer blauen. Jacke Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Visbek - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 21. Februar 2023, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Rechterfelder Straße, in einem Bekleidungsgeschäft die blaue Geldbörse samt Inhalt einer 34-jährigen Frau aus Visbek. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Samstag, 18. Februar 2023, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die gelbe WELLENSTEYN Winterjacke eines 36-Jährigen aus Vechta, während dieser sich in der dortigen Gaststätte in der Großen Straße in Vechta aufhielt. In der Jacke befand sich zudem ein Schlüsselbund. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Einbruch in Vereinsheim eines Motorrad-Clubs

Zwischen Sonntag, 19. Februar 2023, 18.00 Uhr, und Montag, 20. Februar 2023, 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim eines Motorrad-Clubs an der Märschendorfer Straße ein, beschädigten das darin befindliche Inventar und entwendeten diverse alkoholische Getränke und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Pedelecs

Am Montag, 20. Februar 2023, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, auf das Grundstück eines 58-Jährigen aus Vechta und entwendeten dort zwei Pedelecs. Es handelt sich dabei um ein vollbefedertes schwarzes E-Mountainbike der Marke BULLS mit einer Rahmengröße von 49 cm und 10-Gang-Kettenschaltung sowie um ein grün-mattes Pedelec 50 des Herstellers VELO DE VILLE mit tiefem Einstieg, einer Reifengröße von 28 Zoll und 8 Gängen.

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes Pedelec des Herstellers FALTER, an der Marienstraße in Vechta, welches sich vor dem Haupteingang der dortigen Schule befand. Das Pedelec verfügt über eine 9-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Brand eines Pkw

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr, wurde ein PKW BMW 316I durch einen 36-Jährigen aus Visbek sowie einen 19-Jährigen aus Vechta überbrückt. Im Zuge dessen geriet das Fahrzeug in Brand. Eigene Löschversuche blieben erfolglos, sodass die Freiwillige Feuerwehr Visbek mit drei Löschfahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte. Der betroffene Pkw brannte völlig aus. Ein danebenstehender Pkw Toyota Yaris wurde durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, wurde gegen 13.15 Uhr ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Klapphakenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er konnte den Beamten lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Eltern in Kenntnis gesetzt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, 14.55 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Vechta die Lange Straße in Vechta, ohne im Besitz einer gültigen deutschen Zulassungsbescheinigung für seinen PKW zu sein. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte der 34-Jährige den Beamten lediglich eine ausländische Fahrzeugzulassung vorweisen, obwohl er bereits seit mehreren Jahren in Deutschland wohnhaft ist.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, gegen 14.35 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Lohne. Hierbei wurde der 41-Jährige im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Es ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Im Anschluss wurde dem Lohner die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Bakum - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, 16.45 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus Hille mit einem Pkw die Schledehausener Straße in Bakum, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, um 16.55 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Dinklage mit einem Pkw die Straße Auf dem Hövel in Dinklage, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, gegen 02.30 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Bakum mit einem Pkw die Marschstraße in Vechta, obwohl sie unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, 17.45 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger aus Bakum mit einem Pkw die Bakumer Straße in Straße. Im Zuge einer Kontrolle seines Fahrzeugs stellte sich heraus, dass an seinem PKW eine Abgasanlage eines unbekannten Herstellers ohne Gutachten/Bauartgenehmigung verbaut worden war. Zudem war das höhenverstellbare Fahrwerk tiefer eingestellt als erlaubt. Diese Änderungen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, kam es um 18.40 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 40-jährige Frau aus Dinklage befuhr mit ihrem PKW die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Lohne. Hinter ihr fuhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne. Auf Höhe einer dortigen Gaststätte musste die Dinklagerin verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der 21-Jährige zu spät und fuhr auf den PKW der Dinklagerin auf. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, gegen 08.40 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger aus Uchte mit einem Sattelschlepper die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Bakum. In einer Kurve kam dem 59-jährigen ein 24-Jähriger aus Rehden mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entgegen. Hierbei touchierten sich die beiden Seitenspiegel beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 250,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell