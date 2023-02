Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl an PKW

Am Mittwoch, den 22.Februar 2023, zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter die Spiegelgläser der elektrischen Außenspiegel eines roten Range Rover Evoque entwendet. Der PKW stand zur Tatzeit in der Straße Sieben Provinzen, vor einer dortigen Massagepraxis. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, um 13.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Lebensmittelgeschäft an der Ellerbrocker Straße das weiße APPLE IPhone 8 samt durchsichtiger Schutzhülle einer 21-jährigen Frau aus Friesoythe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in PKW

Zwischen Dienstag, den 21.Februar 2023, gegen 20.00 Uhr, und Mittwoch, den 22.Februar 2023, gegen 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen schwarzen PKW Mercedes AMG S 63 4Matic ein und entwendeten das Lenkrad. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Wasserstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Barßel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 22.Februar 2023, gegen 22.05 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Glittenbergstraße. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 21. Februar 2023, gegen 12.35 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Saterländer mit seinem LKW die Elisabethfehner Straße in Richtung Elisabethfehn. Als er in einen dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah er eine 38-Jährige aus Ostrhauderfehn, die mit ihrem PKW, den Kreisverkehr befuhr und kollidierte mit dieser. Die 38-Jährige erlitt durch den Unfall lleichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell