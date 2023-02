Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahren unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, wurde um 14.25 Uhr Auf'm Hauk ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Oldenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang händigte er den Beamten einen Führerschein auf, der diverse Fälschungsmerkmale aufwies. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er 31-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positib. Dem Oldenburger wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lastrup - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Dienstag, 21. Februar 2023, gegen 16.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Außenfassade zweier Geschäfte in der Ladestraße mit blauer und weißer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 21. Februar 2023, wurde gegen 12.35 Uhr in der Straße Wiesengrund ein 78-jähriger PKW-Fahrer aus Herzlake einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Dem 78-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, kam es gegen 08.55 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-jähriger Mann aus Quakenbrück befuhr mit seinem PKW die Löninger Straße in Fahrtrichtung Bunnen. Beim Durchfahren einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug hob an der Kante zu einer Einmündung leicht ab und prallte auf der linken Straßenseite gegen einen Baum. Hierdurch wurde der PKW erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sein Atemalkoholwert betrug 1,27 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da er sich durch den Unfall leicht verletzt hatte, wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell