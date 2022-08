POL-WI: +++Landung zweier Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall auf der BAB 3 Höhe der TuR-Anlage Bad Camberg-Ost mit vier beteiligten Fahrzeugen+++

Wiesbaden (ots) - (pa / Im) Am Montagmittag ereignete sich auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben kam. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 46-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit einem britischen Kleintransporter die Autobahn in südlicher Fahrtrichtung. In Höhe des sogenannten ...

