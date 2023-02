Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 13. Februar 2023, gegen 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zitadelle das Damenfahrrad einer 70-jährigen Frau aus Vechta. Zudem wurden auch die im Fahrradkorb befindlichen Dokumente (Führerschein, Personalausweis, EC-Karte) sowie Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - erneuter Diebstahl von Elektroschrott aus Container

Von Montag, 20. Februar 2023, 17.50 Uhr bis Dienstag, 21.02.2023, 08.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Falkenrotter Straße, Zugang zu einem Container für Elektroaltgeräte eines Elektrofachmarktes und entwendeten diverse Geräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta OT Langförden - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 20.Februar 2023, von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta OT Langförden, Jans-Döpe, ein verschlossen abgestelltes blaues Pedelec des Herstellers TELEFUNKEN, Modell Aufsteiger M920, welches am dortigen Sportplatz abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 21. Februar 2023, wurde gegen 17.00 Uhr ein 25-jähriger Mann aus Vechta in der Straße An der Gräfte einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 18. Februar 2023, gegen 09.25 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Lohne mit einem PKW die Meyerhofstraße in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 21. Februar 2023, 14.20 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Hannover mit einem Firmentransporter die Vechtaer Straße in Bakum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 31-Jährige konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Da er seinen Wohnsitz bereits seit mehr als sechs Monaten in der Bundesrepublik Deutschland begründet, hatte diese jedoch zwischenzeitlich ihre Gültigkeit verloren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 21. Februar 2023, gegen 15.30 Uhr wurde eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Damme in der Bergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,50 Promille. Der 43-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt.

