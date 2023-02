Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 21. Februar 2023, zwischen 16.45 Uhr und 21.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Koppelstraße ein und entwendeten eine schwarze Schmuckkassette samt Inhalt (diverse (Perlen-)Ketten, Ringe und Uhren). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 21. Februar 2023, wurde gegen 16.00 Uhr eine 45-jährige Frau aus Cloppenburg in der Kleinen Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem an ihrem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Cloppenburgerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Der 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 21.20 Uhr wurde eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg in der Löninger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich ebenfalls der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 21. Februar 2023, wurde gegen 19.25 Uhr in der Nutriastraße zum wiederholten Male ein 31-jähriger Mann aus Cloppenburg fahrenderweise in einem PKW angetroffen, obwohl ihm bereits vor einiger Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 20. Februar 2023, 23.00 Uhr, und Dienstag, 21. Februar 2023, 07.00 Uhr kam ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters in der Beverbrucher Straße im Zuge eines Abbiegevorgangs von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grenzstein, einem Blumenkübel und einem Verkehrszeichen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Transporter dürfte Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugseite aufweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Löningen OT Steinrieden - Verkehrsunfallflucht mit drei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 21. Februar 2023, gegen 16.35 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Aschaffenburg mit einem grauen Transporter auf der Bundesstraße B213 in Richtung Löningen. Im Ortsteil Steinrieden musste er verkehrsbedingt bremsen. Zu dieser Zeit befanden sich zwei Fahrzeuge hinter ihm: Der unmittelbar hinter ihm fahrende Fahrer eines Mercedes Sprinters, ein 29-jähriger Mann aus Lastrup, erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr mit seinem Sprinter auf den Transporter des Aschaffenburgers auf. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der sich mit seinem Auto hinter dem Fahrzeug des Lastrupers befand, fuhr dem Sprinter wiederum hinten auf. Durch den Unfall wurden drei Insassen aus dem Transporter des Aschaffenburgers leicht verletzt: Ein 61-Jähriger aus Berlin, ein 56-Jähriger aus Schwarzenbach am Wald sowie eine 38-Jährige aus Stapelfeld. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 11.000 Euro. Die zuletzt hinten aufgefahrene Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Weder zur Person, noch zu dem von ihr geführten Fahrzeug liegen derzeit weitere Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

