Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Einbruch in einen Verbrauchermarkt Am Sonntag, 19. Februar 2023, kurz nach 14.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Verbrauchermarkt in der Straße Im Hofe ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen. Vechta - Diebstahl einer Geldbörse Am Sonntag, 19. Februar 2023, in der Zeit von ...

