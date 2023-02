Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 9. Februar 2023, und Montag, 13. Februar 2023, 19.00 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person durch eine unverschlossene Tür in ein Haus in der Straße Holthaus und entwendete Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl

Am Samstag, 18. Februar 2023, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Display eines Pedelecs, welches im Fahrradstand neben einer Kirche in der Straße Am Kirchplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Fahrraddiebstahl

Am Samstag, 18. Februar 2023, zwischen 17.30 Uhr und 17.35 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke RALEIGH Daymax, welches verschlossen bei einer Drogerie in der Hauptstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 17. Februar 2023, zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Hercules Sonic, welches verschlossen bei einer Bushaltestellte in der Nikolausdorer Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Schockanrufer scheitern

Am Montag, 20. Februar 2023, kam es zu mehreren Schockanrufen durch unbekannte Betrüger. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Versuche glücklicherweise nicht von Erfolg gekrönt. Die angerufenen Personen handelten richtig und beendeten die Gespräche.

Hier finden Sie Präventionstipps zu diesem Thema: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 17. Februar 2023, 12.30 Uhr, und Montag, 20. Februar 2023, 8.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Wallbox auf der Rückseite eines Gebäudes einer Versicherung in der Langen Straße bzw. Prof.-v.-Klitzing-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 17. Februar 2023, und Sonntag, 19. Februar 2023, 15.00 Uhr, riss eine bislang unbekannte Person einen Stehtisch aus der Bodenverankerung und zerbrach die Tischplatte im Innenhof einer Schule in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Februar 2023, 12.00 Uhr und Montag, 20. Februar 2023, 8.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen mit einem spitzen Gegenstand die rechte Rückleuchte eines zum Verkauf abgestellten Ford C-Max im Außenbereich eines Autohauses in der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cappeln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. Februar 2023, kam es gegen 18.00 Uhr in der Bokeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den geparkten grauen VW Golf Plus eines 56-Jährigen aus Cloppenburg im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. Februar 2023, kam es zwischen 19.00 Uhr und 19.10 Uhr in der Robert-Bosch-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam auf gerader Strecke mit einem schwarzen PKW nach links von der Fahrbahn ab. Hierdurch kollidierte das Fahrzeug mit einem Metallzaun und einer Straßenlaterne. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug dürfte Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cloppenburg - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Montag, 20. Februar 2023, wurde gegen 16.10 Uhr Am Werl ein 26-Jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg festgestellt, als dieser ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl ihm die Fahrerlaubnis bereits vor einiger Zeit entzogen worden war. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

