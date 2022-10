Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Antanz-Dieb nach Flucht aus Bremer Hauptbahnhof festgenommen

Bremen (ots)

25.10.2022 / 02:30 Uhr

Bundespolizisten haben einen mutmaßlichen "Antänzer" am Bremer Hauptbahnhof festgenommen. Der 22-jährige syrische Staatsangehörige wird beschuldigt, die Geldbörse eines 30-jährigen Deutschen aus Bremen gestohlen zu haben. Dabei umklammerte er das alkoholisierte Opfer und zog dessen Geldbörse aus der Hosentasche, wie auf Videoaufnahmen erkennbar ist. Der Fall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag um 02:36 Uhr am Treppenaufgang zum Gleis 5. Zunächst flüchtete der Mann über den Willy-Brand-Platz zum Nelson-Mandela-Park.

Eine Stunde später erkannten die Bundespolizisten den 22-Jährigen an der BSAG-Haltestelle des Vorplatzes und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Vorhalt der Videoaufnahmen gab er die Tat zu und führte die Beamten zu einer Bahnunterführung, wo er die Geldbörse weggeworfen hatte. So erhielt der Bestohlene seinen Ausweis, Führerschein und Bankkarten zurück. Ob Bargeld gestohlen wurde, ist noch unklar. Jedoch stellten die Bundespolizisten bei der Durchsuchung EC-Karten von zwei weiteren Personen sicher, die der 22-Jährige angeblich "gefunden" hatte. Mit Strafanzeigen wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell