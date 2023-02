Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel-Elisabethfehn - Einbruch in Wohnung

Zwischen Samstag, den 18. Februar 2023, gegen 17.00 Uhr und Sonntag, den 19. Februar 2023, um 17.00 Uhr drangen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus an der Schleusenstraße ein und entwendeten Bargeld und diversen Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 19. Februar 2023, gegen 22.58 Uhr, kam es in Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße von der B72 kommend in Richtung Ramsloh. In einem Kurvenbereich kam er mit seinem PKW nach links in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Daimler zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Der Fahrer des Daimler blieb unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

