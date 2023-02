Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 19.02.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am 18.02.23, 13.50 h, wurde ein 23-jähriger PKW-Führer aus dem Saterland im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenschnelltest lieferte ein positives Ergebnis. Beim 23-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am frühen Samstagabend, ca. 20.15 h, befuhr ein 18-jähriger Barßeler die Ellerbrocker Str. in Friesoythe in Höhe des Famila-Marktes mit einem PKW. Der Barßeler wich vor der Rotlicht zeigenden Fußgängerampel auf den Gehweg aus, um die Ampel zu umfahren. Eine zurzeit unbekannte Fußgängerin querte in diesem Moment die Fahrbahn. Es ist im Moment nicht bekannt, ob sie durch das Fahrmanöver des 18-jährigen konkret gefährdet wurde. Die Fußgängerin wird gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen. Aufgrund von weiteren Zeugenaussagen konnte der junge Barßeler ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gegen ihn eingeleitet.

