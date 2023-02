Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 18.02./19.02.2023

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis; Urkundenfälschung Am 18.02.2023, gegen 09:35 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Lohner mit dem Pkw die Ladestraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der vorgezeigte Führerschein stellt eine Totalfälschung dar. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt/Lutten - Körperverletzung

Am Samstag, 18.02.2023, 19:50 Uhr, kam es im Rahmen der Feierlichkeiten des Lutter Karnevals auf der Großen Straße, im Bereich der Bushaltestelle, zu einer Körperverletzung. Nach verbalen Streitigkeiten schlug der 50-Jährige Beschuldigte aus Goldenstedt den vier Opfern im Alter von 16 - 19 Jahren mit der flachen Hand ins Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt (Telefon 04444/967220) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Samstag 18.02.2023, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in Lohne, Brunsweg, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter beschädigten das Küchenfenster und verschafften sich Zugang zu dem Wohnhaus, in dem mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht worden sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

