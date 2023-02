Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Drantum/Emstek - Alpakas entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Februar 2023, 20.30 Uhr, und Sonntag, 19. Februar 2023, 9.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei Alpakas aus dem Zelt einer Weide im Herzog-Erich-Ring. Bei den Tieren handelte es sich um ein weibliches Alpaka der Farbe Light Brown sowie um ein männliches Alpaka der Farbe Medium Silver Grey. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 18. Februar 2023, 21.00 Uhr und Sonntag, 19. Februar 2023, 14.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Fensterscheibe der Seitenverglasung einer Eingangstür in der Osterstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 18. Februar 2023, gegen 21.30 Uhr, fuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Cloppenburg mit einem Kleinkraftrad auf der Schulstraße. Die Polizei wollte ihn kontrollieren, doch er versuchte zu flüchten. Kurz darauf konnte er jedoch wieder angetroffen und kontrolliert werden. Der Jugendliche war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 19. Februar 2023, gegen 5.40 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf dem Brookweg und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Es wurde der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 19. Februar 2023, gegen 23.45 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Museumsstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es wurde der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, 19. Februar 2023, 17.10 Uhr, fuhr ein jugendlicher Leichtkraftradfahrer auf einer Zufahrt der Molberger Straße in Richtung Molbergen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Lindern auf der Molberger Straße in Richtung Molbergen. Der Leichtkraftfahrer missachtete die Vorfahrt des Autofahrers und es kam zur seitlichen Kollision zwischen Motorrad und Auto. Das Leitkraftrad schleuderte dabei in einem Vorgarten und der jugendliche Fahrer wurde schwer verletzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Februar 2023, 18.00 Uhr und Montag, 20. Februar 2023, 1.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen VW CC, welcher in der Löninger Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

