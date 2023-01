Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230123-1-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 22.01.2023 um 21.00 Uhr befuhr eine 22-jährige mit ihrem blauen Ford Fiesta die B 203 von Kappeln kommend in Fahrtrichtung Eckernförde. Zwischen den Abfahrten Ostlandstraße und Flensburger Straße kamen ihr zwei PKWs entgegen. Unmittelbar vor der dortigen Überführung über die Bahnschienen, habe der hintere PKW zum Überholen angesetzt. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW zu vermeiden, musste die 22-jährige mit ihren PKW nach rechts in die dortige Leitplanke ausweichen. Sowohl der überholende als auch der überholte PKW setzten ihre Fahrt fort und entfernten sich unerkannt. Lediglich der hinter der Verunfallten fahrende Zeuge hielt an. Seinen Angaben zur Folge soll es sich bei dem überholenden PKW um einen dunklen Kombi handeln. Die Polizei Eckernförde bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen können, sich unter der Tel. 04351/908110 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell